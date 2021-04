Speciale infrastrutture: Cancelleri, ok proroga obbligo ricorso a Dug e nuove assunzioni in Motorizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il continuo confronto tra il ministero, la Motorizzazione e le associazioni di categoria, portato avanti grazie al tavolo tecnico permanente da me istituito, ieri si è concretizzato con un significativo risultato", commenta il sottosegretario alle Infrastrutture e alla Mobilità sostenibili, Giancarlo Cancelleri. "Con il decreto legge approvato in Consiglio dei ministri, slitta al 30 giugno 2021 l'obbligo di ricorrere al Documento unico digitale (Dug), la nuova carta d'identità digitale del veicolo. Con il nuovo termine utenti, Aci e le imprese del settore, avranno il tempo necessario per perfezionare i relativi sistemi informatici e rendere così il servizio pienamente operativo. Uffici efficienti e digitalizzazione dei servizi sono due presupposti fondamentali per il rilancio e il buon funzionamento della Motorizzazione civile" afferma Cancelleri per poi concludere: "Importante infatti anche la spinta operativa che daranno i 148 ingegneri e architetti nuovi assunti e destinati alle esigenze degli uffici di Motorizzazione civile". (Com)