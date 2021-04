Speciale infrastrutture: Agnello (M5s), presto lavori per fogne in via Formia, attese da 60 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proseguono i lavori di riempimento delle cavità sotterranee di via Formia, Municipio V, propedeutiche alla realizzazione della rete fognaria attesa da più di 60 anni dai cittadini di zona". Lo dichiara, in una nota, il presidente della commissione lavori pubblici di Roma Capitale Alessandra Agnello (M5s). "Gli interventi, rallentati da una variante di progetto necessaria al corretto completamento dei lavori, saranno ultimati salvo imprevisti entro i primi di maggio e si concluderanno con il collaudo delle opere, indispensabile per la consegna dei lavori ad Acea Ato/2 e il successivo iter di cantierizzazione e di approvvigionamento dei materiali della ditta aggiudicatrice che durerà all'incirca 60 giorni - aggiunge Agnello -. Molto importante, come evidenziato dalla stessa Acea nell'odierna Commissione Lavori Pubblici, è la questione degli allacci degli utenti alla rete fognaria che sarà realizzata". (Com)