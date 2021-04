Speciale infrastrutture: riprendono sabato i colloqui sulla Diga della rinascita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprenderanno sabato prossimo, 3 aprile, i negoziati tra i ministri degli Esteri di Egitto, Sudan ed Etiopia riguardo alla Grande diga della rinascita etiope (Gerd). Lo riferisce l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Lo scorso 27 marzo l'assistente del ministro degli Esteri egiziano, Hamdi Sanad Loza, ha ricevuto Donald Booth, l'inviato degli Stati Uniti in Sudan. Nel corso della riunione si è discusso di come rilanciare i colloqui trilaterali in fase di stallo sul riempimento e il funzionamento della Gerd con il Sudan e l'Etiopia, con l'obiettivo di raggiungere un accordo legalmente vincolante. Il diplomatico egiziano ha sottolineato la necessità di raggiungere un accordo legalmente vincolante per il riempimento e il funzionamento di Gerd il prima possibile, prima che l'Etiopia inizi una seconda fase di riempimento a luglio. Nei giorni scorsi il governo del Sudan aveva annunciato che gli Stati Uniti e l'Unione europea sono pronti a mediare tra Egitto, Etiopia e Sudan nella disputa sulla Gerd. È quanto annunciato dal Consiglio sovrano di Khartum in un comunicato diffuso al termine dell'incontro avvenuto a Khartum tra il presidente del Consiglio sovrano, Abdel Fattah al Burhan, l'inviato speciale degli Stati Uniti in Sudan, Donald Booth, e il rappresentante dell'Ue in Sudan, Robert van den Dool. "(I delegati) hanno sottolineato la necessità di raggiungere una soluzione negoziata alla controversia sulla diga in un modo che soddisfi le tre parti", si legge nel comunicato. "L'Etiopia deve poter godere dell'elettricità, il Sudan deve vedersi garantita la sicurezza della sua integrità territoriale e delle sue dighe e l'Egitto ottenere i suoi diritti sulle acque", sottolinea la dichiarazione. Prima di arrivare a Khartum, Booth era volato la scorsa settimana ad Addis Abeba per incontrare il vicepremier e ministro degli Esteri etiope, Demeke Mekonnen, il quale aveva ribadito l'interesse dell'Etiopia a sostenere i colloqui mediati dall'Unione africana sotto la presidenza di turno della Repubblica democratica del Congo (Rdc). (Res)