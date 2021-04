Speciale infrastrutture: mercati aprono in forte rialzo dopo la presentazione del piano infrastrutturale di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i principali indici azionari negli Stati Uniti hanno aperto in forte rialzo dopo che il presidente Joe Biden ha presentato il suo piano da 2 mila miliardi di dollari per il rilancio delle infrastrutture. Secondo quanto riporta “Fox Business”, l’indice Nasdaq Composite ha guadagnato 1,23 punti percentuali, mentre l’S&P 500, in crescita dello 0,68 per cento, ha superato la soglia dei 4 mila punti per la prima volta. Il Dow Jones ha registrato un rialzo dello 0,36 per cento. L’apertura positiva della borsa statunitense giunge nonostante i dati relativamente negativi sull’occupazione: il dipartimento del Lavoro ha fatto sapere che 719 mila americani hanno chiesto per la prima volta un sussidio di disoccupazione la scorsa settimana, in aumento rispetto ai 658 mila della settimana precedente. (Nys)