Speciale infrastrutture: Arrigoni (Lega), approvata relazione in Senato con proposte Lega

- "Il superbonus, che per ora non ha fatto altro che bloccare il settore edilizio, necessita un rilancio con la proroga al 2023, la semplificazione della normativa e l'estensione anche alle attività di impresa, a partire dalle strutture alberghiere. Tutte richieste che la Lega fa da tempo e che finalmente sono state riconosciute, come lo sviluppo delle 'reti intelligenti' per le infrastrutture energetiche e del teleriscaldamento efficiente", sottolinea ancora il senatore leghista. "Per la mobilità sostenibile la Lega ha proposto di sostenere non solo l'elettrico ma anche i carburanti low carbon come i biocarburanti, i carburanti sintetici, il Gpl, il metano, il biometano e il bioGnl, così da permettere alla nostra filiera di riconvertirsi e per favorire la decarbonizzazione anche della mobilità pesante e di quella marittima, per le quali il gas naturale liquido è la soluzione più efficace nel breve e nel medio periodo. In questo senso - conclude Arrigoni - non possiamo che vedere positivamente il richiamo ai principi della neutralità tecnologica contenuti nella relazione sul Pnrr approvata in Senato". (Com)