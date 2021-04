Sardegna: 550 milioni per Comuni, Province e Città metropolitana di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammontano a 550 milioni di euro le risorse previste dal Fondo unico per gli enti locali per le quali è partita la procedura di trasferimento al Sistema delle Autonomie Locali della Sardegna, 377 Comuni, 4 Province e Città metropolitana di Cagliari per le competenze dell'anno 2021. "La Sardegna si conferma una regione vicina ai territori, pronta a raccogliere le istanze che arrivano dalle Comunità e a mettere a disposizione dei Comuni quegli strumenti normativi ed economici necessari a garantire e rafforzare l'erogazione dei servizi – spiega il presidente della Regione Christian Solinas – Conosciamo da vicino le difficoltà che i territori stanno attraversando, soffocati da un'emergenza sanitaria ed economica che è anche emergenza sociale, e come tale richiede misure straordinarie di sostegno alle famiglie che in molti casi gli stessi Enti locali non sono in grado di sopportare. È per questo che anche in un momento caratterizzato da minori ristori da parte del Governo abbiamo deciso di continuare ad alimentare il Fondo per gli Enti locali, un segnale forte di vicinanza e sostegno". (segue) (Rsc)