Lavoro: assessore Lazio, sicurezza nel commercio sia impegno di tutti

- "Garantire la salute deve essere un impegno di tutti e ognuno, nel suo ruolo, deve attuare comportamenti e azioni idonei a garantire la propria sicurezza e quella degli altri. Faccio un appello rivolto in particolare al settore del commercio, affinché siano rispettate in modo rigoroso le linee nazionali previste dal protocollo dell'aprile dello scorso anno". Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio. "Il distanziamento, l'uso corretto delle mascherine, la misurazione della temperatura, i dispositivi per l'igienizzazione delle mani sono solo alcuni, ma fondamentali, strumenti per la prevenzione dei contagi - spiega l'assessore -. Una raccomandazione necessaria per salvaguardare in modo specifico la salute dei lavoratori e dei cittadini, per contribuire a mantenere bassi i numeri dei contagi e non dover ricorrere a nuove restrizioni e chiusure", conclude.(Com)