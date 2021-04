Somalia: crisi politica, Farmajo convoca nuova tornata di colloqui per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente somalo Mohamed Abdullahi "Farmajo" ha nuovamente sollecitato i leader regionali e il governatore di Benadir - dove ha sede la capitale Mogadiscio - per un incontro consultivo tra il governo federale e i leader degli Stati federati per discutere le questioni in sospeso nel tentativo di risolvere lo stallo elettorale. In una dichiarazione diffusa oggi, il ministro dell'Informazione Osman Abukar Dubbe ha affermato che tutti i leader degli Stati regionali sono invitati a partecipare a nuovi colloqui domani, 3 aprile, a Mogadiscio. L'incontro è stato convocato dopo che i rappresentanti della comunità internazionale hanno tenuto colloqui separati con i leader degli Stati regionali nel tentativo di sbloccare uno stallo che paralizza il Paese da ormai diversi mesi. I nuovi colloqui tra governo federale e Stati regionali, previsti per mercoledì scorso, erano stati di nuovo rinviati a causa delle diffidenze che continuano a permanere tra le diverse parti. Ieri gli Stati regionali di Puntland e Oltregiuba, schierati contro il governo federale somalo nello stallo elettorale, sono tornati ad accusare Farmajo - il cui mandato è scaduto formalmente lo scorso 8 febbraio - di "puntare i piedi" sulla convocazione di colloqui elettorali inclusivi a Mogadiscio. (segue) (Res)