Somalia: crisi politica, Farmajo convoca nuova tornata di colloqui per domani (2)

- In una dichiarazione congiunta, i leader dei due Stati "dissidenti" - rispettivamente Said Abdullahi Mohamed e Ahmed Mohamed Islam "Madobe" - hanno accusato Farmajo di "sabotare" i colloqui mediati dalla comunità internazionale per porre fine all'impasse e hanno avvertito che "la situazione di stallo prolungata" potrebbe finire per mettere a repentaglio i progressi conquistati a fatica e il futuro del popolo somalo. Madobe e Deni sono riuniti al campo base di Halane, a Mogadiscio, da quasi tre settimane per partecipare a un summit di consultazione organizzato dai rappresentanti diplomatici della comunità internazionale che riunisce tutte le parti interessate per discutere dell'attuazione dell'accordo elettorale del 17 settembre. "Avvertiamo che riunioni prolungate potrebbero mettere a repentaglio il futuro del popolo somalo", si legge nel comunicato nel quale si precisa che i due Stati restano pronti per "veri colloqui inclusivi". Nel frattempo il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, riunito nei giorni scorsi, ha nuovamente rivolto un appello ai leader della Somalia affinché colgano la "prima opportunità" per rompere l'impasse politica nel Paese e trovare un consenso sul modello e sulla natura delle prossime elezioni. (segue) (Res)