Milano: furto a casa Diletta Leotta, cintura e profumo di marca rubati regalati a fidanzata 'palo'

- "Mi ha regalato una cintura nera di pelle marca Gucci e un profumo Guerlain, che mi ha detto avevano preso all'interno dell'appartamento derubato". È quanto Ramona M., 28enne romena, ha raccontato agli investigatori della Squadra mobile di Milano quando è stata arrestata lunedì scorso su disposizione del gip Giulio Fanales perché accusata di aver partecipato la sera del 6 giugno 2020 al furto consumato con altri quattro uomini nell'appartamento della conduttrice tv Diletta Leotta. La giovane - stando a quanto confermato dai poliziotti diretti dal dirigente Marco Calì e il funzionario Vittorio La Torre - aveva una relazione sentimentale con uno dei componenti della banda Luka R., 24enne croato di etnia rom, che lei conosceva con il nome fittizio di "Toni". Stando alle indagini, coordinate dal pm Francesca Crupi, quella sera di giugno Luka R., insieme a Samuel M. e Shkelzen K., entrambi già in carcere per altre vicende tra cui il furto del 12 dicembre 2020 in casa dell'influencer Eleonora Incardona, avrebbero fatto irruzione nell'abitazione di Diletta Leotta portando via borse, gioielli, orologi, profumi e contanti per un controvalore di 150 mila euro. (segue) (Rem)