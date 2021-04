Milano: furto a casa Diletta Leotta, cintura e profumo di marca rubati regalati a fidanzata 'palo' (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fidanzata insieme a un quinto complice Cristian H., 24 anni invece avrebbero fatto ricoperto il ruolo di palo. Stando alla versione della giovane, lei avrebbe scoperto del piano il giorno stesso. "Raggiunto questo palazzo, i quattro hanno iniziato a parlare la loro lingua - spiega Ramona M. in un atto d'indagine - A quel punto ho capito che Toni e i suoi amici avevano organizzato un furto e questo perché nel tempo trascorso insieme, mi aveva riferito che per vivere consumava furti in appartamento". E ancora: "Quella sera per questa ragione, gli ho chiesto se stavano per compiere un furto e lui mi ha detto di si, precisandomi che questa era la sua vita". "Verso le ore 22 circa - aggiunge la 28enne - mentre erano ancora in attesa di entrare, ho notato che sul suo profilo Instagram Toni aveva fatto una ricerca su Diletta Leotta e per per questo gli ho chiesto se l'appartamento che dovevano derubare era proprio di questa persona. Lui mi ha risposto di si chiedendomi di non dirlo a nessuno". L'esigenza della misura cautelare in carcere, chiesta dalla Procura, per Luka R. e Cristian H. sono state respinte dal gip Giulio Fanales in quanto nei loro confronti non sarebbe emerso "alcun elemento incontrovertibile" sul loro contribuito al furto consumato a casa di Diletta Leotta. Tuttavia, ieri entrambi sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto, disposto dal pm Crupi, alla luce anche delle dichiarazioni della giovane. (Rem)