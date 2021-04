Iran: viceministro Esteri, nessun incontro con funzionari Usa a riunione accordo sul nucleare del 6 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran ha rifiutato qualsiasi incontro con gli Stati Uniti il prossimo 6 aprile a Vienna, dove si terrà la prossima sessione della Commissione congiunta del piano d'azione congiunto globale (Jcpoa). Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri iraniano, Abbas Araqchi. "Gli Stati Uniti non parteciperanno a nessuna riunione in cui sarà presente l'Iran, inclusa quella della Commissione mista. Questo è certo", ha affermato il vice ministro degli Esteri iraniano. Per Araqchi “consultarsi bilateralmente o multilateralmente con gli Stati Uniti a Vienna o altrove è una affare delle altre parti dell’accordo sul nucleare”. “Quello che è certo – ha aggiunto Araqchi – è che l’Iran non avrà colloqui con la delegazione statunitense a nessun livello". (segue) (Res)