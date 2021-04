Iran: viceministro Esteri, nessun incontro con funzionari Usa a riunione accordo sul nucleare del 6 aprile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’elezione alla presidenza degli Stati Uniti di Joe Biden ha generato molte aspettative per un ritorno di Washington all’interno dell’accordo firmato a Vienna. In più di un’occasione sia Biden che il segretario di Stato, Antony Blinken, hanno dichiarato che gli Stati Uniti torneranno all’interno dell’accordo se l’Iran. Finora, l'Iran si è rifiutato di accettare l'offerta a meno che gli Stati Uniti non revochino le sanzioni imposte da Trump. L'Iran ha già respinto una proposta dell'Ue per un incontro che includesse gli Stati Uniti. Secondo i media statunitensi, nei giorni scorsi è stata lanciata all'Iran un'altra offerta approvata dagli Stati Uniti. La proposta prevedeva che l'Iran interrompesse la sua produzione di uranio arricchito al 20 per cento e la produzione di centrifughe avanzate, in cambio dell’accesso ai fondi iraniani attualmente congelati in banche all’estero e una serie di deroghe per consentire a Teheran di esportare petrolio. L’offerta, sempre secondo i media Usa, sarebbe stata respinta dall’Iran. (Res)