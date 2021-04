Ue: ministro Economia Francia, lentezza di alcuni Paesi nel ratificare Piano di rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, ha criticato la lentezza di alcuni Paesi, tra cui la Germania, nella ratifica del Piano di rilancio europeo da 750 miliardi di euro. Intervenendo ai microfoni dell'emittente televisiva "Cnews", il ministro ha puntato il dito contro "alcuni Stati come la Germania che impiegano del tempo supplementare perché la Corte costituzionale tedesca è stata interpellata per sapere se bisognava o no sborsare questi soldi". "Io ho promesso ai francesi che i soldi europei arriveranno all'inizio dell'estate, all'inizio di luglio. Voglio mantenere le mie promesse e mi piacerebbe che l'Europa capisca che non possiamo aspettare per disporre di questi soldi", ha aggiunto Le Maire. (Frp)