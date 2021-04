Imprese: Angi su startup, bene Intergruppo Innovazione, garantire chiarezza per operatori dell'innovazione dopo sentenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sosteniamo l'appello trasversale lanciato dall'Intergruppo Innovazione e chiediamo al governo di chiarire agli operatori le conseguenze della recente sentenza del Consiglio di Stato relativa alle procedure amministrative per la costituzione delle startup e di fare tutto ciò che è necessario per ristabilire e rafforzare misure volte a facilitare la creazione di nuova impresa". Così Gabriele Ferrieri, presidente dell'Associazione nazionale giovani innovatori, e Carlo Prosperi, componente del Comitato scientifico di Angi. "Il sostegno all'impresa innovativa - continuano - è una leva per l'economia nazionale e un passo indietro nel processo di digitalizzazione del diritto amministrativo è inaccettabile. Anche per questo, come già indicato al Parlamento, Angi chiede al ministro Giorgetti e al ministro Colao di promuovere e garantire il coinvolgimento, nei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, delle startup e delle imprese ad alto tasso di innovazione."(Com)