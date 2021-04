Omofobia: Sala, Parlamento acceleri su approvazione legge Zan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina l'associazione “I Sentinelli di Milano” hanno chiesto al sindaco Giuseppe Sala se volesse dare un contributo per favorire e velocizzare i tempi dell'approvazione della legge Zan. Con un video pubblicato sui social, il primo cittadino del capoluogo lombardo ha dichiarato: “Sembra incredibile ma sono 25 anni che la comunità Lgbt e il Paese aspettano una legge contro l'omotransfobia. Ora però ci siamo: la legge Zan è in approvazione, manca solo l'ok del Senato. Io invito quindi tutti i parlamentari a velocizzare i lavori perchè ci son dei momenti in cui bisogna stringere. Questo è quello che bisogna fare relativamente a questa legge perchè il tempo è scaduto” ha concluso Sala. (Rem)