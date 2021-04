Spagna: bomba molotov contro sede di Unidas Podemos a Murcia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sede del partito politico di Unidas Podemos di Cartagena, in provincia di (Murcia), è stata attaccata questa mattina da una o più persone che hanno lanciato una bomba molotov provocando un incendio all'interno dell'edificio. Il leader del partito, Pablo Iglesias, ha descritto i fatti come "terrorismo di strada" e ha accusato direttamente "l'ultra-destra" di aver perpetrato l'attacco. Le immagini della telecamera di sicurezza hanno ripreso il momento in cui la molotov è stata lanciata e come le fiamme si sono diffuse rapidamente sul pavimento ma non forniscono fotogrammi dell'aggressore o degli aggressori. Unidas Podemos sta raccogliendo tutte le informazioni per presentare una denuncia alla polizia. Secondo una prima valutazione, sembra che il danno materiale non sarebbe particolarmente grave. (Spm)