Covid: Bassetti, non è giusto attaccare chi va in Spagna

- "Cosa penso di chi va in vacanza in Spagna per le feste pasquali? Non è giusto attaccare chi ci va, visto che è lecito farlo. Mi dispiace che si vada fuori ma non mi sento di biasimare chi ha deciso di andare alle Baleari. Certo bisognerebbe vedere com'è la situazione dei contagi nel luogo dove si va, ma se decidono di aprire vuol dire che la situazione lo consente". Lo ha detto intervenendo a "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio uno, il virologo Matteo Bassetti. "La Spagna è paese civile, hanno avuto punto di vista meno ipocrita e più intelligente di noi. Noi chiudiamo i ristoranti e i bar ma la gente va in giro dove vuole, assembrandosi, mentre, ad esempio, nei ristoranti potrebbero essere più controllati", ha aggiunto Bassetti a Rai Radio uno. Secondo lei, dunque, le restrizioni nei giorni di Pasqua sono sbagliate?. "La scelta di fare zona Rossa è ipocrita, è impossibile far rispettare una zona Rossa per 65 milioni di persone a Pasqua, bisognava andare a fare le festività pasquali coi colori che le regioni hanno in quel momento", ha concluso. (com)