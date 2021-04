Congo-Kinshasa: accuse di sfruttamento, Oxfam sospende due membri del proprio staff

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oxfam conferma, come riportato oggi da alcuni media internazionali, di aver sospeso due membri del proprio staff in Repubblica democratica del Congo (Rdc) all'interno di un'indagine avviata lo scorso novembre per accertare accuse di cattiva condotta sessuale e abuso di potere. Lo rende noto la stessa organizzazione non governativa in un comunicato secondo cui la Charity Commission, organo di controllo del terzo settore inglese, è stata informata sia sull'avvio dell'indagine che sui suoi progressi. "Oxfam è al lavoro per fornire tutto il supporto necessario a chiunque sia stato vittima di comportamenti scorretti, consentendogli di poter denunciare in forma anonima. L'impegno è concludere l'indagine in tempi brevi e nel modo più efficace possibile", si legge nel comunicato. "A tutela delle persone coinvolte nell'indagine in corso e soprattutto di vittime e testimoni, Oxfam non farà nomi, né confermerà l'identità delle persone oggetto dell'indagine per non comprometterne il corretto svolgimento", conclude la nota. (Com)