Autismo: Raggi, oggi sia zona blu, istituzioni e famiglie unite contro discriminazioni

- Oggi è la giornata internazionale della consapevolezza sull'autismo. "Entriamo in zona blu, una zona di consapevolezza e solidarietà. È compito di tutte le istituzioni adoperarsi affinché ciascuno possa contribuire pienamente alla realizzazione della propria comunità, secondo le proprie capacità, possibilità e aspirazioni". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi in un video realizzato per la Fia, fondazione autismo, e pubblicato sul profilo Twitter dell'associazione. "Questo è fondamentale - ha aggiunto - perchè se tutti contribuiscono, secondo le aspirazioni di ciascuno, possiamo marginalizzare ogni forma di discriminazione. Per fare questo è importante agire in sinergia: istituzioni, famiglie e persone. È proprio alle famiglie che va il mio ringraziamento più profondo, famiglie che quotidianamente affrontano la sfida dell'autismo con grande determinazione e organizzano anche manifestazioni che tengono alta la soglia dell'attenzione e ci consentono di contribuire a migliorare la nostra vita, il nostro presente e il nostro futuro". (Rer)