Cultura: a Dublino letture su Dante in lingua gaelica

- In occasione del Dantedì, lo scorso 25 marzo l’Istituto italiano di cultura di Dublino ha organizzato un evento di letture di Dante in lingua gaelica tratte dall’audiolibro “Dalla selva oscura al Paradiso. Un percorso nella Divina Commedia di Dante Alighieri in trentatré lingue”, nato dalla collaborazione con il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Oltre all’ambasciatore Paolo Serpi, all’evento ha presenziato anche il Presidente della Repubblica d’Irlanda, Michael D. Higgins. Già nel 2015, in occasione del 750esimo anniversario della nascita di Dante, il Presidente Higgins aveva preso parte alla indimenticabile maratona di lettura dell’Inferno presso la National Gallery of Ireland, leggendo in irlandese il primo canto dell'Inferno. Grazie alla preziosa collaborazione di prestigiosi lettori quali Eiléan Ní Chuilleanáin, Alan Titley e Caitríona Ní Mhurchú, l’opera contiene una versione in irlandese del testo tratta dalla traduzione di Pádraig de Brún e originariamente pubblicata dalla casa editrice An Clóchomhar, curata da Ciarán Ó Coigligh. (segue) (Res)