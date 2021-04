Cultura: a Dublino letture su Dante in lingua gaelica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I brani di raccordo sono stati tradotti per l’occasione da Sinéad Mac Aodha e Aifric Mac Aodha. La serata ha voluto celebrare questo importante risultato in maniera corale, partendo dai contributi di chi ha letteralmente dato voce al capolavoro dantesco in lingua gaelica, quali lo scrittore e drammaturgo Alan Titley e la poetessa Eiléan Ní Chuilleanáin, passando per gli approfondimenti di rivisitazioni artistiche della Commedia del Prof. Cormac O Cuilleanáin a cui hanno fatto seguito un’introduzione video alla mostra di litografie ispirate ai 100 canti della Commedia dell’artista Liam O Broin e le riflessioni del compositore Patrick Cassidy sulle proprie interpretazioni musicali della Commedia. L’evento si è concluso con una lettura dell’attore Barry McGovern della settima sezione di Station Island del Premio Nobel per la letteratura Seamus Heaney, esempio della profonda influenza che Dante ha esercitato sulla letteratura e cultura irlandese. (Res)