Repubblica Ceca: premier scettico sul piano di riapertura delle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di riapertura delle scuole proposto dal ministro dell'Istruzione della Repubblica Ceca, Robert Plaga, è incomprensibile. E' quanto ha dichiarato il premier ceco, Andrej Babis, intervistato dall'emittente "Cesky rozhlas". Plaga ha annunciato ieri che le scuole potrebbero riaprire dal 12 aprile ma non interamente. Alla didattica in presenza torneranno innanzitutto i bambini dei primi due anni delle scuole elementari e quelli degli asili e delle scuole materne. I primi in particolare andranno in aula a piccoli gruppi a rotazione settimanale. Gli alunni dovranno anche sottoporsi a test antigenici bisettimanali e portare mascherine. Non è peraltro chiaro se questa riapertura varrà a livello nazionale o dipenderà dall'andamento della situazione epidemiologica in ciascun distretto. Il piano, che evidentemente non incontra il favore del capo del governo, verrà discusso ed eventualmente approvato dal Consiglio dei ministri soltanto dopo Pasqua. (Vap)