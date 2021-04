Speciale energia: ministero Esteri russo, rispettare regole navigazione in area lavori Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia si aspetta che vengano rispettate tutte le regole di navigazione nell'area in cui sono in corso i lavori di costruzione del gasdotto Nord Stream 2. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo, Aleksander Grushko, all’agenzia di stampa “Tass”. "Naturalmente, partiamo dal presupposto che tutte le regole di navigazione in vigore devono essere rigorosamente osservate", ha detto Grushko. "Continuiamo a credere che questo progetto sia nell'interesse del rafforzamento della sicurezza energetica dell'Europa”, ha aggiunto il vice ministro. La Russia è fiduciosa del fatto che il Nord Stream 2 sarà completato entro la fine del 2021 e si aspetta inoltre che non sarà intrapresa alcuna azione ulteriore per ostacolarne la costruzione. "Abbiamo piena fiducia che il progetto sarà completato prima della fine dell’anno e che rimarrà a lungo un simbolo di una forte e sana cooperazione energetica tra la Russia e i Paesi dell'Ue. In questo contesto, ovviamente, ci aspettiamo che non ci saranno misure volte a ostacolarlo. Sarebbe un sviluppo che ne contraddirebbe l'attuazione", ha detto il vice ministro degli Esteri russo. (Rum)