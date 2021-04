Speciale energia: Constantina, aperta indagine su inquinamento di un pozzo artesiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia algerino, Mohamed Arkab, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull’origine degli sversamenti di olio da motore che sono stati scoperti all'interno di un pozzo artesiano a Constantina. Il caso ha provocato polemiche, dopo che Sonatrach ha negato che fossero prodotti petroliferi. Arkab ha confermato durante una sessione in parlamento che il caso è stato assegnato a una commissione mista tra i ministeri dell'Energia e dell'Ambiente per scoprire come l'olio abbia raggiunto una profondità di 90 metri. Il ministro ha spiegato che la commissione mista lavorerà alla preparazione di una relazione sul caso, che sarà presto pubblicata. (Ala)