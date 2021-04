Speciale energia: sottosegretario francese Beaune, con Germania approcci diversi su Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia e Germania discutono sul dossier relativo al gasdotto Nord Stream 2 per cercare di trovare un'intesa visto che non c'è una posizione comune di partenza, come certe volte accade in Europa. Lo ha detto il sottosegretario francese agli Affari europei, Clement Beaune, ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv". "Cerchiamo di trovare una posizione franco-tedesca su questo tema", ha affermato Beaune. Come ha detto lo scorso anno il presidente Emmanuel Macron, "abbiamo delle reticenze su questo progetto perché crea una dipendenza nei confronti della Russia e dell'inquietudine in Ucraina", ha affermato il sottosegretario. Non so se il progetto "arriverà al termine, è appunto su questo che discutiamo con i tedeschi", ha continuato il sottosegretario, spiegando che non è una questione di cedere o no ai tedeschi ma di "discutere con loro" e con l'Ucraina e la Russia per "non far crescere la nostra dipendenza" e "non sacrificare gli interessi" di Kiev. (Frp)