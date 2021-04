Speciale energia: Confindustria Serbia organizza discussione su nuovo quadro legislativo nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confindustria Serbia, in collaborazione con la Camera di commercio serba, ha organizzato la discussione online "Energia del futuro", dedicata al nuovo quadro legislativo nell'ambito di energia e delle fonti di energia rinnovabili. Secondo un comunicato diramato da Confindustria Serbia, la discussione si è tenuta il 30 marzo, poco dopo che il governo serbo ha approvato quattro proposte di legge in ambito energetico. In apertura dei lavori il presidente di Confindustria Serbia, Patrizio Dei Tos, ha riconosciuto la lungimiranza e la velocità di azione del governo serbo sottolineando che "è un grande onore ospitare all'incontro di oggi sia i proponenti della legge che gli attori più importanti, pubblici e privati, del settore energetico della Serbia, solo un giorno dopo l'adozione della proposta di legge da parte del governo serbo". (Seb)