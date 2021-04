Roma: Santoro (Lega), campo rom via Salviati terra di nessuno, legalità non è più garantita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Santoro, esponente della Lega, in una nota dichiara: "Milioni di euro sprecati in nome del piano rom voluto dalla Raggi e ancora nessun miglioramento fatto per superare i campi nomadi. Via Salviati resta ancora la terra di nessuno dove la legalità non è più garantita". "È il momento di sanare la piaga che affligge tanti territori come il nostro. Ma l'attuale amministrazione ha dimostrato di non esserne all'altezza", conclude. (Com)