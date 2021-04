Lombardia: Sertori, efficientamento energetico ottimo risultato per il bando Axel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ben 1.091 domande per un totale di oltre 47 milioni di euro di risorse richieste. Sono i numeri che attestano il successo del bando Axel, una misura innovativa fortemente voluta dall'assessore della Regione Lombardia a enti locali, montagna e piccoli Comuni, Massimo Sertori, che ha messo a disposizione degli enti locali 20 milioni per realizzare microreti energeticamente efficienti sugli edifici di loro proprietà adibiti a uso pubblico. Delle 1.091 domande arrivate sino al 19 marzo, data di chiusura del bando, 1074 sono state presentate da Comuni, 12 dalle comunità montane, 1 dall'Ente Provincia e 4 da Unioni di Comuni. 584 enti hanno fatto richiesta per finanziare l'installazione di impianti fotovoltaici integrati con accumulo (tipologia A), mentre 507 per sistemi di accumulo su fotovoltaico esistente (tipologia B). La media delle domande presentate per ente richiedente è di 2, con un massimo di 9 per un Comune, mentre 221 enti hanno presentato una sola domanda. Il contributo medio richiesto è di euro 43.145,68 mentre il massimo è di euro 199.928,00. (segue) (Com)