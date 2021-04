Lombardia: Sertori, efficientamento energetico ottimo risultato per il bando Axel (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, per i piccoli Comuni, il contributo totale richiesto è pari a euro 34.531.580,34, il 73 per cento delle risorse complessivamente richieste, con un contributo medio per domanda pari a euro 44.101,64. Il contributo massimo richiesto, invece, risulta di euro 185mila. Secondo l'assessore Sertori "quelli ottenuti dal bando Axel sono risultati oltre ogni aspettativa. In fase di bilancio di assestamento vedremo di reperire ulteriori risorse per incrementare la dotazione finanziaria e ampliare così la platea dei beneficiari. Con questa misura abbiamo intercettato una esigenza reale dei territori, e i numeri lo attestano. Si tratta di un percorso inedito per le amministrazioni locali che saranno capaci di coniugare interessi economici a quelli ambientali e daranno un contributo fattivo allo sviluppo sostenibile dei nostri straordinari territori. Non solo efficientamento energetico, quindi, ma anche riduzione dei costi per i Comuni. È costante e continua l'attenzione di Regione Lombardia - conclude Sertori - che in questi ultimi mesi ha attivato misure di successo che vanno in questa direzione". (Com)