Covid: minacce al ministro Speranza, la solidarietà dei biologi italiani

- "I biologi italiani si schierano al fianco del ministro della Salute Roberto Speranza, al quale desiderano esprimere il proprio sincero sentimento di solidarietà per le gravi minacce subite, per sé e per la sua famiglia". Lo hanno affermato, in una nota congiunta, il presidente, sen. dott. Vincenzo D'Anna, il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi e il direttore generale dell'Ente. "Condanniamo con forza questo clima di odio e ci uniamo al ministro Speranza ed alle istituzioni sanitarie impegnate, in questa difficile fase, in uno sforzo senza precedenti per tutelare la salute dei cittadini - conclude la nota - Come biologi italiani, siamo e continueremo a lottare in prima linea nel duro lavoro di contrasto della pandemia virale". (Ren)