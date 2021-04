Innovazione: Lega, ok semplificazione costituzione start up

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Consiglio di Stato fa chiarezza sulle procedure di costituzione delle start up innovative. La norma oggetto della sentenza, voluta dal Pd durante il governo Renzi, invece di semplificare la costituzione l’aveva complicata, tanto che il tempo necessario per la conclusione on line del procedimento arrivava a quaranta giorni, contro la sostanziale immediatezza in presenza del notaio". Lo afferma, in una nota, il senatore della Lega Ugo Grassi con i colleghi della commissione Giustizia Andrea Ostellari, presidente, Simone Pillon, capogruppo, Emanuele Pellegrini, Pasquale Pepe, Francesco Urraro. "Oggi più che mai, puntare alla semplificazione e alla digitalizzazione, non può voler dire abbassare la guardia sui controlli di legalità e antiriciclaggio di cui i notai sono garanti in quanto pubblici ufficiali . È del tutto irrazionale introdurre una procedura molto più complicata di quella ordinaria, senza che di questa si mantengano le garanzie a presidio del rispetto della legge - prosegue la nota -. In realtà, riteniamo che la via corretta sia l'inserimento dell’attività del notaio in una cornice digitale coniugando rapidità e controllo. Come da sempre ritenuto dalla Lega, se si vuole davvero aiutare la modernizzazione del paese anche dal punto di vista burocratico, bisogna coinvolgere tutti coloro che coadiuvano alla semplificazione, a cominciare dai professionisti ed in questo caso dai notai che devono confermare il loro ruolo di garanti del rispetto della legge in un quadro di digitalizzazione e chiarezza delle procedure".(com)