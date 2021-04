Milano: Il Comune partecipa al bando pinqua per interventi al Lorenteggio e Giambellino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Importanti risorse economiche, fino a 100 milioni di euro, a favore di interventi di rigenerazione del tessuto abitativo, sociale e ambientale nei quartieri Lorenteggio e Giambellino potrebbero arrivare dal Governo grazie alla partecipazione del Comune di Milano al Bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito del "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQua). Con questa finalità la Giunta ha approvato la proposta relativa al progetto pilota "Milano, metropoli di quartieri. Infrastruttura per l'abitabilità nei quartieri della città pubblica" che mette in stretta connessione una serie di progetti già previsti nei due quartieri del quadrante sud-ovest della città. Le finalità del progetto che concorrerà al Bando ministeriale riguardano la rigenerazione del tessuto abitativo di quartieri connotati da profili di disagio abitativo e socioeconomico, la riqualificazione e la riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente destinato all'edilizia residenziale sociale, una capillare trasformazione della rete di spazi pubblici che muove dalla prossima entrata in esercizio della nuova linea della metropolitana M4 che attraversa ed innerva l'ambito interessato, l'incremento della qualità dell'ambiente naturale. "Milano ha in questi anni consolidato una strategia chiara sui finanziamenti ministeriali – dichiara l'assessore all'Urbanistica e Verde Pierfrancesco Maran – concentrandoli in alcune zone, come appunto Giambellino e Lorenteggio. Sommandosi possono fare la differenza e cambiare radicalmente alcuni quartieri così importanti della nostra città. È una doppia sfida: di qualità dell'abitare a favore dei residenti e di sostenibilità ambientale per tutta la comunità milanese". (segue) (Com)