Milano: Il Comune partecipa al bando pinqua per interventi al Lorenteggio e Giambellino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio la proposta riguarda dieci progetti. Per i primi sette si richiede il finanziamento governativo e riguardano: demolizione e ricostruzione integrale degli edifici di edilizia residenziale pubblica di via dei Giaggioli 7/9/11 ed opere connesse (48 milioni); sistemazioni superficiali Linea M4 tratta Ovest (20 milioni); sistemazioni superficiali Linea M4 tratta Centro (23,5 milioni); sistemazioni superficiali Linea M4 zona San Cristoforo, area sbarco passerella e collegamento ciclopedonale (2,8 milioni); masterplan Must: riqualificazione di via Olona e della pista ciclabile Olona-Modestino-Solari (850mila euro); piano dei Trasporti Linea Circolare 90-91 – Sede riservata da piazza Zavattari a piazza Stuparich (3,5 milioni); nuova Biblioteca Lorenteggio (1,35 milioni). Il progetto è il risultato del Concorso Internazionale di Progettazione indetto nel novembre 2017 nell'ambito del Piano Periferie e darà vita a una biblioteca di nuova concezione in grado di coniugare le tradizionali funzioni di supporto allo studio e alla lettura con una grande apertura al territorio, mettendo a disposizione laboratori e spazi di partecipazione attiva per tutto il quartiere. (segue) (Com)