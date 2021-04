Milano: Il Comune partecipa al bando pinqua per interventi al Lorenteggio e Giambellino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le case popolari di via dei Giaggioli 7/9/11 - 210 “case minime” costruite nel Dopoguerra per i senzatetto - il progetto prevede una ristrutturazione completa. I sei edifici (raggruppati su tre stecche gemelle) verranno abbattuti e ricostruiti con una soluzione tecnologicamente avanzata di prefabbricazione per sei piani fuori terra più uno interrato: in particolare pilastri, solai, travi, facciate e pareti verticali verranno realizzati “off-site”, cioè altrove, e in seguito assemblati e montati in cantiere. Il modulo di progetto previsto è un bilocale, che può facilmente, attraverso lo spostamento di pochi elementi costruttivi e quindi la combinazione del modulo base, diventare monolocale o al contrario tri o quadrilocale, a seconda delle esigenze abitative. Una soluzione vantaggiosa in termini sia economici sia prestazionali, che garantisce, oltre all'efficienza energetica, sicurezza, facilità di manutenzione e suo mantenimento nel tempo. "È l'occasione – spiega l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti – per realizzare le case popolari di domani. Edifici semplici ma di qualità, efficienti dal punto di vista energetico, accessibili e facilmente riconfigurabili nella loro composizione, grazie all'adozione del modulo di progetto: i locali possono diventare il doppio o la metà a seconda delle necessità delle famiglie. Il progetto prevede una tecnologia 'off-site', ovvero una prefabbricazione intelligente, in cui il cantiere viene dedicato solo all'assemblaggio e al montaggio: un'attività rapida, in sicurezza, a basso impatto ambientale, con disagi ridotti al minimo. Questa proposta, infine, amplifica l'operazione già in essere di riqualificazione dell'area Giambellino-Lorenteggio, aggiungendo risorse e opportunità di sviluppo in questo quartiere popolare". (segue) (Com)