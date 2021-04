Milano: Il Comune partecipa al bando pinqua per interventi al Lorenteggio e Giambellino (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri tre interventi formano un quadro sinergico complessivo del Progetto, pur non essendo oggetto di richiesta di finanziamento ministeriale perché già finanziati integralmente con risorse proprie o altre fonti statali o europee: riqualificazione ambientale del quartiere Lorenteggio: nuovo verde attrezzato in via Giambellino 129. Si tratta di un'area di 27mila mq, per lungo tempo abbandonata che, dopo un intervento di bonifica, verrà trasformata in un parco culturale incentrato sulla relazione tra uomo e natura nell'ambito del progetto europeo Clever Cities; itinerario ciclabile piazza Napoli-Giambellino; Scuola media di via Strozzi 11 (Zona 6): ricostruzione dell'edificio scolastico. La proposta verrà presentata al Ministero, per essere successivamente sottoposta alla valutazione di finanziamento, entro il 15 aprile. (Com)