Milano: De Corato, furti appartamento in centro, in 10 anni di governo del centrosinistra politiche su sicurezza inesistenti

- “Non mi stupisce, purtroppo, apprendere che i ladri arrestati per i furti compiuti in zone centrali di Milano, tra questi quelli nelle abitazioni della conduttrice Diletta Leotta, del calciatore Hakimi e dell'influencer Emanuela Incardona siano tutti di etnia Rom. È ormai un dato di fatto che praticamente ogni furto con destrezza nella nostra città veda un loro coinvolgimento”. Lo dichiara in una nota il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano e assessore regionale alla sicurezza Riccardo De Corato, commentando la notizia dell'arresto della banda che effettuava furti nelle abitazioni di lusso situate per lo più nel centro di Milano. “Sarebbe ora molto interessante sapere in quale campo abusivo o regolare soggiornassero. Quanto accaduto è l'ennesima dimostrazione che le politiche di assistenza e di educazione civica che l'amministrazione comunale porta avanti da anni nei loro confronti oltre ad essere inutile, costituisce anche un grande spreco di tempo e di denaro”, prosegue l'assessore De Corato sottolineando che “nelle commissioni comunali la parola nomadi è considerata un tabù tanto che, quando si è trattato l'argomento del campo abusivo di Vaiano Valle, nessuno del centro sinistra l'ha mai pronunciata”. (segue) (Com)