Milano: De Corato, furti appartamento in centro, in 10 anni di governo del centrosinistra politiche su sicurezza inesistenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La verità è che è più che acclarato che i campi nomadi, anche quelli regolari, sono un vero e proprio ricettacolo di delinquenza e che al loro interno c'è e succede di tutto: officine improvvisate che smontano auto rubate, fonderie di oggetti d'oro sottratti da abitazioni, sfruttamento di minori obbligati ad elemosinare e altro ancora". "La politica dell'osservare e del cercare di comprendere ha portato alla cronicizzazione di una situazione paradossale, in cui i nomadi, vengono praticamente lasciati liberi di occupare aree pubbliche/private ,in questi anni si sono ulteriormente specializzati nello sfondamento e nell'occupazione di alloggi popolari - rileva De Corato - L'auspicio è che i cittadini si siano resi conto di quanti danni hanno fatto le ultime giunte di centro-sinistra”. (Com)