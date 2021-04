Speranza: Fassino (Pd) esprime solidarietà a ministro dopo minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà e vicinanza al ministro Roberto Speranza vittima di gravi minacce che dimostrano la miseria morale e umana di chi le ha fatte". Lo scrive su Twitter Piero Fassino, deputato del Partito democratico, manifestando la solidarietà al ministro della Salute per le ripetute minacce ricevute da persone indagate dalla Procura di Roma. "Grazie a Roberto per la generosità e il rigore con cui agisce ogni giorno per tutelare la salute degli italiani", sottolinea il parlamentare del Pd.(Res)