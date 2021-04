Calabria: nessuna discarica a Firmo, arriva il chiarimento della Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’autoritarismo – sottolinea l’assessore De Caprio – non appartiene alla Regione Calabria, che invece lo subisce attraverso il ricorso indiscriminato al commissariamento verticale, che delegittima le istituzioni regionali a ogni livello, creando una deresponsabilizzazione generale foriera di fragilità amministrativa a tutti i livelli". "Non abbiamo imposto e non imporremo nessun obbligo ai territori – rimarca ancora l’assessore –, ma abbiamo il dovere di proporre ipotesi di soluzione all’assenza di discariche di servizio necessarie alla gestione dei rifiuti, in attesa di un’impiantistica già definita e di una raccolta differenziata già programmata che ci consenta di arrivare a discariche zero. La possibilità di utilizzare banche e cave di argilla è un principio geomorfologico su cui possono esserci convergenze e dissensi, ma non è la soluzione del problema, anche per i vincoli normativi vigenti". "Nessuna discarica – aggiunge De Caprio – deve essere realizzata a Firmo o in altri comuni. È importante avviare il dialogo e il dibattito nei territori. Mi congratulo con i sindaci che ho avuto il privilegio di incontrare per il senso di responsabilità e l’amore per le loro comunità. È necessario impedire speculazioni politiche e di propaganda su un tema che deve rimanere di natura civica e non politica". (Ren)