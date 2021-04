Roma: Santori (Lega), a via Salviati situazione molto lontana da annunci sindaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli annunci della Raggi sono e restano solo annunci: sui nomadi il famoso cambio di passo sbandierato da questa amministrazione, o quel che ne rimane, non c'è mai stato: l'illegalità resta, continuano i roghi tossici, il territorio e i cittadini sono estenuati da questo lassismo, ma ciò che il Campidoglio a 5 stelle riesce a fare è, al massimo, sgomberare e rilocare, come successo con i nomadi di Castel Romano finiti peraltro in un albergo Covid. Il sopralluogo della Lega oggi a via Salviati fotografa una situazione ben lontana dalle chiacchiere propagandistiche del sindaco. Se ne faccia una ragione". Lo dichiara in una nota il dirigente romano della Lega, Fabrizio Santori.(Com)