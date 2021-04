Covid: completato approvvigionamento vaccini primo trimestre con arrivo di oltre 1,3 milioni di dosi AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'arrivo di oltre 1,3 milioni di dosi di AstraZeneca (Vaxzevria), giunte stamattina all'hub nazionale della Difesa di Pratica di Mare, si è concluso l'approvvigionamento di vaccini del primo trimestre 2021. Già a partire da oggi le dosi verranno prontamente distribuite sul territorio nazionale con vettori di Poste italiane (Sda) e della Difesa. E' quanto si legge in una nota della struttura commissariale per l'emergenza Covid-19. Il nuovo apporto di dosi darà continuità alla campagna vaccinale, che nei giorni passati ha fatto registrare il superamento di quota 10 milioni di somministrazioni a livello nazionale, circa 6 milioni delle quali nel solo mese di marzo. È di oltre 250 mila il rateo giornaliero riscontrato in Italia negli ultimi giorni, mentre il numero di punti vaccinali è salito a 2.066, con un incremento del 30 per cento dall'inizio della campagna vaccinale. Nell'ottica di ottimizzare la campagna - continua la nota - nel mese di marzo il commissario straordinario Figliuolo ha emanato due ordinanze rispettivamente mirate a razionalizzare l'impiego dei vaccini e a consentire le vaccinazioni anche fuori dalle Regioni di residenza. (segue) (Com)