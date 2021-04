© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Ungheria sono più avanti, hanno vaccinato il 20 per cento della popolazione, loro usano anche il vaccino russo, che in Italia non si può usare perché non c'è ancora l'autorizzazione dell'Ue, mi domando perché alcuni paesi europei lo possano usare mentre l'Italia no". Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini nel suo intervento al programma "Aria Pulita" su 7 Gold. (Rem)