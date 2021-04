Tunisia: ministro Finanze, situazione economica è “estremamente critica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia, delle finanze e del sostegno agli investimenti della Tunisia, Ali Kooli, ha ammesso, in una dichiarazione all'emittente radiofonica “Express Fm”, che l’economia del Paese versa in una situazione “estremamente critica”. Per uscire dalla crisi, il ministro ha proposto un nuovo piano di negoziazione con le istituzioni internazionali. "Stiamo lavorando affinché la Tunisia sia in una posizione forte in questi negoziati, soprattutto con il Fondo monetario internazionale", ha aggiunto il ministro. Parlando dell’accordo firmato con l’Unione generale del lavoro (Ugtt) per avviare i piani di riforma di sette imprese pubbliche, il ministro ha chiarito che l'obiettivo dell’intesa è salvare queste aziende per limitarne le perdite in coordinamento con i sindacati. Kooli ha aggiunto che il governo avvierà discussioni "serie" sul sostegno e la riforma delle imprese statali, su come svilupparle, nonché sul miglioramento del loro sistema fiscale, sottolineando che tutto ciò aiuterà il Paese a uscire dalla crisi. (segue) (Tut)