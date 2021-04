Tunisia: ministro Finanze, situazione economica è “estremamente critica” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri anche la Banca centrale della Tunisia (Bct) ha lanciato l’allarme sulla situazione critica dell’economia. L’istituto di credito ha mantenuto invariato al 6,25 per cento il tasso di interesse di riferimento, lanciando un monito: senza riforme e stabilità politica e sociale, gli indicatori economici non miglioreranno. Il clima sociale e politico, peraltro, non sembra aiutare a superare questa crisi. La Bct ha affermato che questa difficile situazione economica ha indotto un calo senza precedenti del Pil, registrando un tasso di crescita negativo intorno al -8,8 per cento nel 2020. Il Consiglio di amministrazione della Banca centrale tunisina ha sottolineato la necessità di intraprendere le riforme necessarie e di raggiungere senza indugio la stabilità politica e sociale, in modo da migliorare gli indicatori economici del Paese. Da parte sua, la Bct continuerà a monitorare da vicino gli sviluppi a livello internazionale e nazionale, adottando le decisioni e le misure appropriate per preservare la stabilità monetaria e finanziaria, per sostenere pienamente l'economia nazionale e per contribuire efficacemente al ripristino dei principali equilibri finanziari del Paese. (Tut)