Speciale difesa: Lavrov, alleanza militare tra Russia e Cina non è indispensabile

- Russia e Cina non hanno bisogno di un'alleanza militare come la Nato: le relazioni tra Mosca e Pechino sono completamente diverse. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. "Spesso si ipotizza che Russia e Cina possano concludere un'alleanza militare. In primo luogo, uno dei documenti al più alto livello sottolinea che le nostre relazioni non sono un'alleanza militare, non perseguiamo questo obiettivo", ha dichiarato Lavrov, aggiungendo che alleanze come la Nato appartengono al periodo della Guerra Fredda. "Penserei in termini di era moderna, quando si sta formando il multipolarismo. In questo senso, le nostre relazioni con la Cina sono completamente diverse da quelle di un'alleanza militare classica. Forse sono ancora più strette in un certo senso", ha dichiarato Lavrov. (Rum)