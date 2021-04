Speciale difesa: Ucraina, al via la campagna di coscrizione primaverile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via in Ucraina la campagna di coscrizione primaverile, come riferisce l'agenzia di stampa "Ukrinform". In base al decreto presidenziale, la campagna di chiamata alla leva durerà fino a giugno. Secondo lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, 14.246 persone saranno arruolate complessivamente nel Paese. In particolare, 6.500 persone si uniranno alle Forze armate dell'Ucraina, 600 persone al Servizio di trasporto speciale statale, 4.646 persone alla Guardia nazionale, 2.500 persone al Servizio di guardia di frontiera di Stato. (Rum)