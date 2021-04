Speciale difesa: Francia, ospedali militari passano da 90 a un centinaio di letti in rianimazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia gli ospedali militari aumentano i letti dei reparti di rianimazione, che passano da 90 a un centinaio, per accogliere malati di coronavirus. Lo ha annunciato il ministero della Difesa. "Possiamo intensificare il nostro contributo e aumentare le nostre capacità di rianimazione del 10 per cento"; ha detto un portavoce del ministero. Il Servizio sanitario dell'esercito farà rientrare sul territorio metropolitano 10 letti di rianimazione con una squadra medica di 53 persone che erano stano inviati nella Mayotte, dove "la situazione sanitaria migliora", ha affermato il portavoce. I servizi sanitari dell'esercito francese a fine marzo sono arrivati a 24.176 dosi di vaccino somministrate. Di questi più di 10mila sono andate a dei civili. (Frp)