Speciale difesa: Venezuela, morti due militari per scontri con "gruppi irregolari" a frontiera con Colombia

- Il governo della Colombia ha legato gli scontri in atto a una presunta rivalità tra esercito e gruppi armarti nella gestione del narcotraffico. Il ministro della Difesa, Diego Molano, ha accusato il governo venezuelano di “combattere selettivamente” il fenomeno criminale. “Quello che è assolutamente chiaro è che Miraflores (sede del governo del Venezuela) dà istruzioni complici per combattere selettivamente un problema di narcotraffico. Qui in Colombia i nostri militari combattono tutti i gruppi narco-criminali”, ha detto il ministro parlando all’emittente “Caracol”. (Vec)