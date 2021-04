Russia: tribunale multa Twitter per rifiuto di cancellare contenuti sulle proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di pace del distretto Taganskij di Mosca ha multato il social network Twitter per 3,2 milioni di rubli (circa 35 mila euro) per la mancata rimozione i contenuti sulle proteste dello scorso gennaio, ritenute illegali ai sensi della normativa vigente nel Paese. Lo ha riferito l'ufficio stampa del tribunale. Nello specifico la sanzione riguarda i contenuti degli utenti che invitavano la popolazione a prendere parte alle proteste nonostante fossero in vigore delle norme sanitarie molto stringenti a causa della pandemia di Covid-19. Dal mese scorso la Russia ha alzato la posta nella battaglia contro i social network e ha preso di mira proprio Twitter, rallentandone il servizio su tutto il territorio nazionale. Da tempo dal Cremlino giungono dure critiche sull’operato dei social network, in particolare in merito al blocco arbitrario di alcuni profili, sia istituzionali sia di alcuni media russi. (segue) (Rum)